Чандхок: в «Мадринг» придётся инвестировать больше средств, чтобы решить вопрос с обгонами

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок заявил, что мадридскому автодрому «Мадринг» потребуются значительные дополнительные вложения, если организаторы всерьёз намерены решить проблему с обгонами.

«Мадринг» показался упущенной возможностью. Монако может позволить себе быть гонкой практически без обгонов благодаря своей истории. В Мадриде обгонять, судя по всему, было почти так же невозможно, только скорости были выше. Изменить уже существующую трассу, особенно городскую, будет непросто, но надеюсь, что к следующему году в конфигурацию внесут изменения.

Только на строительство огромного поворота «Ла Монументаль», должно быть, потратили немало средств и сил, но, к сожалению, теперь придётся инвестировать ещё больше, чтобы улучшить возможности для борьбы и обгонов на остальных участках трассы.

Повороты с дугообразными зонами торможения просто не подходят для обгонов. Например, первая гонка в Баку в 2016 году была совершенно скучной, но почти все последующие получались хорошими. При этом даже после этапа 2016 года мы понимали, что у трассы есть потенциал, поскольку там как минимум две хорошие зоны для обгонов: широкие входы в повороты и прямые зоны торможения, где можно сместиться с траектории и всё равно успеть затормозить. Это всё, что нужно любой трассе», — написал Чандхок в своём аккаунте в социальной сети Х.