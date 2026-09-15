Экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин может стать владельцем «Леста Игры» — Forbes

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин может стать владельцем группы компаний «Леста Игры», которая издаёт «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки. По данным источников, сделка близка к завершению, осталось согласовать цену.

«Он вписался в эту историю одним из первых, ещё осенью прошлого года. Сначала компания была оценена в 50 млрд рублей. Но я думаю, справедливая стоимость компании сегодня — 30-35 млрд рублей», — приводит слова источника СМИ.

Представитель Никиты Мазепина подтвердила информацию о сделке.

«Группа УКМ» проводит ряд сделок в сфере цифровых технологий, финтеха и ИИ. В этом видим будущее», — сказала она. В «Леста Играх» от комментариев отказались.

Никите Мазепину 27 лет, он сын бизнесмена Дмитрия Мазепина. В прошлом выступал в гонках разных серий, в том числе в Формуле-1 в сезоне-2021 года за команду «Хаас». Является соучредителем инвестиционных компаний «Стравинский Капитал» и United Capital Management.