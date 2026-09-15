Гюнтер Штайнер раскритиковал Ландо Норриса из-за ситуации с банкой колы в Мадриде

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер раскритиковал действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса за то, что пилот «Макларена» выпил кока-колу в комнате охлаждения после Гран-при Испании, назвав это непрофессиональным поступком.

После финиша третьим на мадридском автодроме Норрис был замечен с напитком конкурирующей компании — у PepsiCo партнёрство с Формулой-1. Официальный представитель попросил британца убрать кока-колу, но Норрис ответил отказом.

«Если ты профессионал, то не должен так делать. И точка. Ты знаешь, что можешь делать, а чего не можешь. Ты профессионально подготовлен. Ему не стоило этого делать. Плохо ли то, что он так поступил? Кто-нибудь из-за этого пострадает? Нет. Но профессионал не должен так поступать. Однако он это сделал. И знаете что? Мне вообще плевать.

Всё зависит от категорий [спонсорства]. Они продают свою продукцию, очевидно, что если ты не заплатил, не можешь просто так получить эфирное время. А он взял кока-колу. Это было не самое разумное решение. Но, как я уже сказал, мне всё равно, потому что в итоге для компании всё сложилось довольно удачно. Для них это была хорошая реклама. Если бы они ничего не сказали, никто бы даже не обратил внимания. Но из-за того, что историю так раздули, теперь о ней все говорят, а в компании только смеются», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.