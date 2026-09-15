Чемпион Формулы-1 1979 года проиграл налоговый спор на $ 1,9 млн из-за убыточной фермы

Чемпион Формулы-1 1979 года Джоди Шектер проиграл судебный спор с налоговой службой Великобритании HM Revenue and Customs (HMRC) по делу о налоговых льготах, связанных с его фермерским бизнесом. Суд обязал 76-летнего южноафриканца выплатить £1 457 634 (около $ 1 967 805,9).

После завершения карьеры в Формуле-1 в 1980 году Шектер занялся сельским хозяйством. В 1996-м он переехал в Великобританию и приобрёл поместье Laverstoke Park в Хэмпшире, вложив около £ 55 млн ($ 74,25 млн) в развитие территории площадью примерно 3000 акров. Одним из основных направлений стало органическое разведение водяных буйволов. Ферма поставляла мясо и производила моцареллу из буйволиного молока.

Спор с HMRC касался убытков фермерского партнёрства Laverstoke Farm Produce LLP в 2008-2010 годах. Шектер пытался зачесть эти убытки против доходов от других видов деятельности с помощью механизма sideways loss relief . Однако налоговая служба пришла к выводу, что бизнес не соответствовал условиям для получения такой льготы: ферма продолжала фиксировать убытки практически каждый год и не вышла на прибыль в установленный период. Апелляцию Шектера рассматривал судья первой инстанции по налоговым делам Тони Бир. Он признал неудачу проекта бывшего гонщика, однако отметил, что требования законодательства не позволяют предоставить налоговую льготу в данном случае.

В 2024 году фермерский бизнес Шектера объявил о прекращении работы, сославшись на значительный рост расходов, снижение объёмов производства молока и необходимость дополнительных инвестиций. При этом другие проекты на территории Laverstoke Park продолжают работать.

Шектер выиграл чемпионат мира Формулы-1 в 1979 году в составе «Феррари» и остаётся единственным африканским пилотом, становившимся чемпионом мира в истории серии. За карьеру он одержал 10 побед в Гран-при.