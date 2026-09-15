Нико Росберг: Джордж Расселл всегда был быстрым, а теперь не понимает, что происходит

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сравнил нынешнее положение Джорджа Расселла в «Мерседесе» с собственной борьбой с Льюисом Хэмилтоном. По словам немца, постоянные поражения от напарника могут стать для британца дополнительной мотивацией, но одновременно заставляют его сомневаться в себе.

«Меня во многом двигала боль. Субъективно мне было тяжело постоянно проигрывать Льюису [Хэмилтону], и это давало мне невероятную мотивацию. Джордж сейчас находится в похожей ситуации. Он наверняка очень сильно мотивирован и пытается найти возможности для улучшения. Он будет работать изо всех сил, потому что я знаю Джорджа — он не сдаётся, ему очень тяжело снова и снова проигрывать Кими. Он будет работать очень усердно, но ситуация для него непростая, потому что трудно понять, куда пропала его скорость.

Я очень впечатлён подходом Джорджа, потому что он настоящий перфекционист и старается работать над каждым аспектом своих физических и человеческих возможностей. Знаю, что он делает всё возможное, и восхищаюсь этим. Но от этого ему ещё тяжелее, потому что он сам не понимает, что происходит. Он всегда был быстрым, всегда как минимум не уступал напарнику, а теперь внезапно потерял это преимущество. Это действительно болезненно, потому что ты начинаешь сомневаться в себе. Неважно, насколько ты уверен в своих силах, в какой-то момент начинаешь спрашивать себя: «А достаточно ли я хорош? Может, раньше я был лучше, а сейчас просто делаю что-то неправильно?» Это очень тяжело», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.