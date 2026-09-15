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Nike и «Формула-1» договорились о сотрудничестве в сфере одежды — GPblog

Nike и «Формула-1» договорились о сотрудничестве в сфере одежды — GPblog
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Nike и Формула-1 достигли соглашения о сотрудничестве, сообщает GPBlog. Американский производитель спортивной одежды будет обеспечивать экипировку для сотрудников Formula One Management (ФОМ) на всех этапах чемпионата.

Официальное объявление ожидается не раньше Гран-при Лас-Вегаса в ноябре. По данным источника, соглашение станет одним из самых заметных коммерческих шагов в паддоке за последнее время. Переговоры велись несколько месяцев. Руководители Nike присутствовали на Гран-при Майами в мае, а ранее компания начала появляться на страницах «Кадиллака» в социальных сетях.

Nike выходит на рынок, где уже активно работают конкурирующие производители. Puma выпускает официальную одежду с символикой Формулы-1, а также экипировку для «Феррари», «Астон Мартин» и «Макларен». «Мерседес» заключил многолетнее соглашение с Adidas.

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