Тото Вольф прокомментировал слова президента ФИА о нежелании допустить уход Алонсо из Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема о двукратном чемпионе Формулы-1 пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и «Хонде».

«Думаю, в данном случае ADUO был задуман как механизм, который позволяет отстающим производителям сократить отставание, благодаря этой формуле «Хонда» получила возможность наверстать упущенное. Им нужно больше. И я считаю вполне справедливым разговор президента с Алонсо.

Мы хотим, чтобы в чемпионате участвовали все ведущие производители. Хотим, чтобы они были конкурентоспособными и добивались успеха. Правила создаются для того, чтобы приносить пользу чемпионату, иногда, возможно, в них необходимо вносить корректировки. Так что это вполне справедливый разговор», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.