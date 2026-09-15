Гран-при Азербайджана может переехать на искусственный остров в Каспийском море

Компания Sea Breeze объявила о соглашении с китайской China Construction Infrastructure Co., Ltd. (CSCEC Infrastructure) по проекту Fire Island — нового искусственного острова в Каспийском море. В рамках проекта планируется построить трассу для проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Фото: seabreeze.az

Фото: seabreeze.az

Соглашение стороны подписали 10 сентября. Fire Island будет занимать около 268 гектаров и войдёт в мастер-план курортного города Sea Breeze. Помимо гоночной трассы, на острове планируется создать жилую и курортную инфраструктуру. Sea Breeze и CSCEC Infrastructure намерены сотрудничать в сфере девелопмента, инженерии, инвестиций и финансирования.

Фото: seabreeze.az