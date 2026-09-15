В Грозном сменились лидеры сразу в нескольких классах СМП РСКГ

С 10 по 13 сентября на автодроме «Крепость Грозная» прошёл предпоследний гоночный уикенд сезона СМП РСКГ. В программе были спринтерские заезды кузовных классов и четырёхчасовая гонка Akhmat Race — третий этап сезона СМП РСКГ Эндуранс.

Главным событием в классе SMP TCR Russia стала смена лидера. Александр Смоляр приехал в Грозный первым в общем зачёте, однако после двух гонок уступил позицию Максиму Солдатову. В пятничном заезде Смоляр получил штраф за фальстарт и финишировал пятым, тогда как Солдатов одержал победу. В субботу Максим стал вторым, а Александр закончил гонку четвёртым. По итогам этапа преимущество Солдатова составило 17 очков. В официальной таблице после грозненского этапа у него 238 баллов против 221 у Смоляра.

В SMP GT4 Russia лидировавший перед этапом экипаж ITECO x TeamGaris Максима Туриева и Сергея Гришанова не набрал очков из-за двух сходов. Победа Вадима Мещерякова позволила ему вновь возглавить общий зачёт и увеличить преимущество до 22 очков. В «Супер-продакшне» лидерство перешло от Романа Голикова к Тимофею Буянову, а в «Туринг-лайте» сразу два победителя этапа — Николай Карамышев и Андрей Масленников — обошли в таблице прежнего лидера Петра Плотникова.

В субботней гонке SMP TCR Russia победу одержал Михаил Симонов. В день своего рождения пилот получил ещё один подарок: на подиум вместе с ним поднялась его мама Ирина Симонова, которая получила кубок за победу команды в командном зачёте.

В воскресенье состоялся четырёхчасовой марафон Akhmat Race. Победу в абсолютном зачёте одержал экипаж BR Engineering на российском прототипе BR03 №1 в составе Виталия Петрова и Александра Смоляра. Второй BR03 с Егором Носовым, Ириной Сидорковой и Викторией Блохиной финишировал третьим после проблемы с элементом подвески незадолго до финиша. Между двумя российскими прототипами расположился Mercedes-AMG GT3 команды Yadro Motorsport. Таким образом, BR03 второй раз подряд занял первое место в марафонской гонке СМП РСКГ Эндуранс.

Следующий этап спринтерской серии пройдёт 18-20 сентября на Moscow Raceway, а финальный уикенд сезона состоится 8-11 октября там же. В рамках последнего этапа пройдут решающие гонки кузовных классов и шестичасовой марафон СМП РСКГ Эндуранс.