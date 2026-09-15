Нужно ли закрывать в Ф-1 пит-лейн при выезде сейфти-кара или активации VSC?

Исход Гран-при Испании в Мадриде был решён после появления режима VSC во время схода Лэнса Стролла из «Астон Мартин». Пилот «Макларена» Ландо Норрис, лидировавший в гонке, не смог провести пит-стоп под жёлтыми флагами, в отличие от соперников, и потерял лидерство. Победу одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Норрис стал лишь третьим.

После финиша Норрис высказался о ситуации с VSC. По его словам, он не мог сделать ничего лучше, и исход гонки не должен решаться таким образом. Британец отметил, что есть несколько вещей, которые можно исправить с VSC, но это более масштабная дискуссия, что все гонщики хотят справедливости для всех. Он также заявил, что не может жаловаться на это, но надеется, что подобное не повторится ни с кем.

«Чемпионат», в свою очередь, предлагает пройти опрос: «Нужно ли закрывать пит-лейн в Формуле-1 при выезде сейфти-кара или активации VSC?»