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Нужно ли закрывать в Ф-1 пит-лейн при выезде сейфти-кара или активации VSC?

Нужно ли закрывать в Ф-1 пит-лейн при выезде сейфти-кара или активации VSC?
Комментарии

Исход Гран-при Испании в Мадриде был решён после появления режима VSC во время схода Лэнса Стролла из «Астон Мартин». Пилот «Макларена» Ландо Норрис, лидировавший в гонке, не смог провести пит-стоп под жёлтыми флагами, в отличие от соперников, и потерял лидерство. Победу одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Норрис стал лишь третьим.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

После финиша Норрис высказался о ситуации с VSC. По его словам, он не мог сделать ничего лучше, и исход гонки не должен решаться таким образом. Британец отметил, что есть несколько вещей, которые можно исправить с VSC, но это более масштабная дискуссия, что все гонщики хотят справедливости для всех. Он также заявил, что не может жаловаться на это, но надеется, что подобное не повторится ни с кем.

«Чемпионат», в свою очередь, предлагает пройти опрос: «Нужно ли закрывать пит-лейн в Формуле-1 при выезде сейфти-кара или активации VSC?»

Мнение авторов «Чемпионата»:
Нужно ли поменять правило Ф-1, из-за которого пилоты «тошнят», а лидеры — страдают?
Опрос
Нужно ли поменять правило Ф-1, из-за которого пилоты «тошнят», а лидеры — страдают?