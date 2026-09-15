Зак Браун: не удивлюсь, если в будущем увидим Ландо Норриса в Ле-Мане

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал участие пилота команды в Формуле-1 Ландо Норриса в тестах гиперкара MCL-HY, которые прошли в понедельник в Портимане.

«Не удивлюсь, если в будущем увидим Ландо в Ле-Мане», — прокомментировал публикацию с информацией о прошедших тестах Браун в социальной сети.

Норрис проехал 38 кругов за рулём MCL-HY и предоставил обратную связь по разработке машины вместе с пилотами «Макларена» в гонках на выносливость Миккелем Йенсеном и Лауренсом Вантором. Британец приехал в Португалию сразу после подиума на Гран-при Испании.

Ранее Норрис пилотировал эту машину на Фестивале скорости в Гудвуде в июле, где выразил интерес к участию в «24 часах Ле-Мана» в будущем в составе «Макларена» в классе гиперкаров. «Макларен» вернётся в высший класс гонок на выносливость в WEC и «24 часах Ле-Мана» в 2027 году.