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Вольф: Ферстаппен должен быть лучшим гонщиком в лучшей машине, чтобы бороться за титул

Вольф: Ферстаппен должен быть лучшим гонщиком в лучшей машине, чтобы бороться за титул
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, что нужно пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену для борьбы за чемпионство в сезоне-2027 и пресёк попытки сравнений четырёхкратного чемпиона с молодым лидером Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли.

«Макс — самый выдающийся гонщик своего поколения, но для борьбы за чемпионский титул ему также нужны соответствующие машина и двигатель. Он должен быть лучшим гонщиком в лучшей машине с лучшим двигателем.

Нельзя сравнивать четырёхкратного чемпиона мира с новичком, который проводит только второй сезон в Формуле-1 и выиграл чуть больше нескольких гонок. Кроме того, не стоит оказывать на Кими [Антонелли] слишком сильное давление. С другой стороны, нельзя недооценивать того, чего ему уже удалось добиться», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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