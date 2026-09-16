Lotus 97T Айртона Сенны воссоздадут в натуральную величину. Выпустят 10 экземпляров

Memento Exclusives и Classic Team Lotus представили проект по воссозданию Lotus 97T — болида, на котором Айртон Сенна и Элио де Анджелис выступали в чемпионате Формулы-1 1985 года. Всего планируется построить 10 экземпляров шоу-кара в натуральную величину.

Проект станет первой исторической серией Memento Exclusives. Для создания реплик Classic Team Lotus предоставила архивные материалы, которые ранее не использовались для подобных целей: оригинальные чертежи от руки, документы по постройке машины, конструкторские данные и другие исторические материалы. При создании автомобилей планируется использовать многие материалы и технологии, применявшиеся при производстве оригинального Lotus 97T, а консультации дадут специалисты, работавшие с машиной в 1985 году. Каждый из 10 экземпляров получит индивидуальную табличку с номером шасси и будет зарегистрирован в архиве Team Lotus.

Lotus 97T принёс команде три победы в сезоне-1985. Сенна выиграл Гран-при Португалии — свою первую гонку в Формуле-1, — а затем добавил победу в Бельгии. Де Анджелис стал первым на Гран-при Сан-Марино. Кроме того, Lotus 97T завоевал семь поул-позиций за 16 этапов чемпионата.