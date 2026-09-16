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Култхард — об Антонелли: называйте его везунчиком. Я называю его феноменом

Култхард — об Антонелли: называйте его везунчиком. Я называю его феноменом
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард назвал лидера чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли феноменом и ответил на заявления, что успехи итальянца связаны с удачей.

«Некоторые говорят, что человек сам создаёт себе удачу. Он нашёл свою точку оптимальной формы во втором сезоне в Формуле-1 при нынешнем наборе правил и регламента. «Мерседес» даёт ему отличную машину — это команда, которая привыкла побеждать, а он продолжает идти на риск, но каким-то образом сохраняет пространственное восприятие и не теряет концевую пластину, не отрывает угол машины, даже когда задевает стену в седьмом повороте.

Результаты говорят сами за себя. Мы можем рассуждать, кто наши любимые гонщики, но в мире, где всё определяется данными, он стабильно показывает время на круге быстрее большинства и регулярно видит клетчатый флаг. Так что да, называйте его везунчиком. Я называю его феноменом. И если ему не очень сильно не повезёт, он станет чемпионом мира Формулы-1 в 2026 году», — сказал Култхард в подкасте Up to Speed.

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