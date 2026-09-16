Брандл предложил «Астон Мартин» сменить обоих пилотов ради будущего команды

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о составе «Астон Мартин» и предположил, что команде стоит сделать ставку на более молодых гонщиков с учётом её долгосрочных планов.

«Мне сейчас очень нравится Формула-1. Здесь есть 20-летний Кими Антонелли, которого можно сравнивать с такими великими гонщиками, как Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, которым уже за 40. Здорово, что в чемпионате представлен такой широкий диапазон возрастов.

Я не могу не думать: если бы я руководил «Астон Мартин» — и это, конечно, очень хорошо воспримут, — то, учитывая, что команда перестраивается и создаётся с прицелом на будущее, а Эдриан Ньюи неустанно работает над машиной за чертёжной доской, я бы, пожалуй, взял пару 25-летних пилотов и заодно перестроил состав гонщиков. Именно так я вижу нынешнее положение дел в команде.

Нам нравится, что Фернандо Алонсо с нами, но если бы я руководил командой, то перестроил бы пару пилотов с прицелом на следующий этап развития», — приводит слова Брандла F1oversteer.