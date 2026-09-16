Вольф прокомментировал совместный отдых с Ферстаппеном в летний перерыв

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о совместном отдыхе с пилотом «Ред Булл» и четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном во время летнего перерыва в Формуле-1.

«Это произошло совершенно случайно. В эпоху социальных сетей уже невозможно спрятаться, да мы и не хотим этого делать. Мы плескались в воде и разговаривали. Но такое ощущение, что рядом с тобой всегда кто-то плавает с телефоном, делает фотографию и выкладывает её в интернет. Мне каждый раз забавно наблюдать, над чем люди ломают голову», — приводит слова Вольфа издание oe24.

Напомним, в конце июля семья Ферстаппена и семья Вольфа вместе проводили время на острове Сардиния, Италия.