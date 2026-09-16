Мекис подтвердил серьёзную проблему «Ред Булл», из-за которой Ферстаппен теряет время

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис подтвердил, что команда столкнулась с серьёзной потерей времени на круге из-за проблемы с характеристиками болида RB22, на которые жаловался гонщик коллектива Макс Ферстаппен.

«Мы не собираемся объяснять, в чём именно она заключается и как мы собираемся её решить. Но Макс прав. Есть определённый аспект, связанный с ухудшением характеристик машины, который проявляется по ходу сессии и гонки. Он прав и в том, что это не новая проблема. Мы не закрываем на неё глаза. Мы пытались решить её разными способами. Очевидно, я считаю эту проблему сложной. В противном случае мы бы уже докопались до её сути.

Все относятся к этому очень конструктивно и пытаются продвигаться небольшими шагами, чтобы в итоге разобраться в проблеме. В Мадриде мы сделали несколько позитивных шагов в этом направлении. Они никогда не дадут полной картины, но благодаря этим сложностям мы определённо продвинулись в понимании проблемы. У нас пока нет всех решений, которые можно было бы внедрить в машину, но я уверен, что мы движемся в правильном направлении. Быстро это не решится. Вероятно, работа над этой проблемой продолжится и в следующем году.

Я не собираюсь раскрывать какие-либо дополнительные детали. Как я уже сказал, речь идёт о некотором аспекте характеристик машины, который временами не сохраняется на оптимальном уровне. Это серьёзная потеря времени на круге. В этом нет никаких сомнений, и все наши специалисты стараются найти способ исправить это в будущем», — приводит слова Мекиса Racingnews365.