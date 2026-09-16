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Лоусон — о результате в Испании: в третьем сегменте квалификации всё от нас ускользнуло

Лоусон — о результате в Испании: в третьем сегменте квалификации всё от нас ускользнуло
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон признался, что остался разочарован своей квалификацией на Гран-при Испании. По мнению новозеландца, более высокая стартовая позиция могла позволить ему добиться лучшего результата в гонке.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Интересно, потому что у обеих машин есть как положительные, так и отрицательные стороны. И, честно говоря, если объединить их вместе, получилась бы очень, очень быстрая гоночная машина, потому что на самом деле они сильно отличаются друг от друга, и у каждой есть свои сильные стороны. Но сейчас мне уже комфортнее.

Думаю, субботний день на самом деле был очень разочаровывающим. Мне кажется, мы очень хорошо начали квалификацию и действительно могли побороться за довольно хороший результат, но в третьем сегменте всё от нас ускользнуло. Так что именно это сильно повлияло на нашу сегодняшнюю гонку. Думаю, если бы мы стартовали немного выше, то и финишировали бы немного выше», — приводит слова Лоусона F1oversteer.

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