«Поставим его восстановление на первое место». Мекис — о возвращении Хаджара в Баку

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал о состоянии пилота команды Исака Хаджара, который продолжает восстанавливаться после травмы запястья, и оценил вероятность выступления француза на Гран-при Азербайджана.

«С восстановлением Исака всё в порядке. Думаю, мы поняли, что для таких травм, как у него, нынешние сроки восстановления являются вполне нормальными. Поэтому мы продолжим действовать по той же схеме. Через неделю мы оценим ситуацию. У нас есть целая неделя, даже немного больше, чтобы оценить его состояние, понять, как он себя чувствует, а затем посадить его в симулятор и подвергнуть нагрузкам, с которыми он столкнётся в реальной жизни.

Если он будет чувствовать себя близким к 100%, мы дадим ему зелёный свет. Если поймём, что восстановление ещё не завершено, продолжим придерживаться нашего подхода и поставим его восстановление на первое место. Мы не хотим, чтобы из-за слишком раннего возвращения он поставил под угрозу свою долгосрочную способность полностью восстановиться», — приводит слова Мекиса издание GPblog.