ФИА представила полный календарь сезона-2027 Формулы-1. В Монако пройдёт спринт

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала полноценный календарь на предстоящий сезон-2027. Он будет состоять из 24 этапов, десять из них пройдёт в формате спринт-уикенда. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.
Фото: ФИА
12-14 марта —Сахир, Бахрейн
19-21 марта — Джидда, Саудовская Аравия
2-4 апреля — Мельбурн, Австралия
9-11 апреля — Сузука, Япония
16-18 апреля — Шанхай, Китай
30 апреля — 02 мая — Майами, США
21-23 мая — Монрель, Канада
18-20 июня — Портиман, Португалия
2-4 июля — Сильверстоун, Великобритания
9-11 июля — Шпильберг, Австрия
23-25 июля — Спа, Бельгия
30 июля — 1 августа — Будапешт, Венгрия
3-5 сентября — Монца, Италия
10-12 сентября — Мадрид, Испания
24-26 сентября — Баку, Азебайджан
1-3 октября — Стамбул, Турция
8-10 октября — Сингапур
22-24 октября — Остин, США
29-31 октября — Мехико, Мексика
5-7 ноября — Интерлагос, Бразилия
18-20 ноября — Лас-Вегас, США
3-5 декабря — Лусаил, Катар
10-12 декабря — Яс-Марина, Абу-Даби