ФИА представила полный календарь сезона-2027 Формулы-1. В Монако пройдёт спринт

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала полноценный календарь на предстоящий сезон-2027. Он будет состоять из 24 этапов, десять из них пройдёт в формате спринт-уикенда. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Фото: ФИА

12-14 марта —Сахир, Бахрейн

19-21 марта — Джидда, Саудовская Аравия

2-4 апреля — Мельбурн, Австралия

9-11 апреля — Сузука, Япония

16-18 апреля — Шанхай, Китай

30 апреля — 02 мая — Майами, США

21-23 мая — Монрель, Канада

18-20 июня — Портиман, Португалия

2-4 июля — Сильверстоун, Великобритания

9-11 июля — Шпильберг, Австрия

23-25 июля — Спа, Бельгия

30 июля — 1 августа — Будапешт, Венгрия

3-5 сентября — Монца, Италия

10-12 сентября — Мадрид, Испания

24-26 сентября — Баку, Азебайджан

1-3 октября — Стамбул, Турция

8-10 октября — Сингапур

22-24 октября — Остин, США

29-31 октября — Мехико, Мексика

5-7 ноября — Интерлагос, Бразилия

18-20 ноября — Лас-Вегас, США

3-5 декабря — Лусаил, Катар

10-12 декабря — Яс-Марина, Абу-Даби