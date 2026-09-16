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Бен Сулайем прокомментировал календарь Формулы-1 на сезон-2027

Бен Сулайем прокомментировал календарь Формулы-1 на сезон-2027
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Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем отметил глобальный масштаб чемпионата мира Формулы-1 и рассказал о ключевых особенностях календаря сезона-2027.

«Календарь чемпионата мира Формулы-1 ФИА 2027 года ярко отражает глобальную популярность и продолжающееся развитие нашего спорта. 24 Гран-при на пяти континентах, возвращение Португалии и Турции, а также возможность расширения программы спринтов позволяют объединить традиции, инновации и взаимодействие с болельщиками, сохраняя при этом самые высокие спортивные стандарты.

Я хотел бы поблагодарить руководство Формулы-1, промоутеров, национальные спортивные организации, представителей и волонтёров ФИА, а также всех наших партнёров за сотрудничество и приверженность делу. Вместе мы продолжаем укреплять чемпионат мира Формулы-1 и обеспечивать проведение выдающегося сезона для участников и болельщиков по всему миру», — приводит слова Сулайема официальный сайт федерации.

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