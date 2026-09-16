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Лоусон оценил свои выступления после временного возвращения в «Ред Булл»

Лоусон оценил свои выступления после временного возвращения в «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал об отношении к своим выступлениям после возвращения в команду из-за замены повредившего запястье Исака Хаджара.

«Горжусь ли я своими выступлениями? Думаю, да. Я просто старался максимально использовать возможности каждого уикенда, и, честно говоря, ещё до начала всего этого было много моментов, связанных именно с особенностями пилотирования, которые, как я знал, будут сложными в этой машине.

Поэтому я просто старался как можно лучше подготовиться. Честно говоря, последние несколько недель были очень насыщенными. Думаю, предстоящая неделя тоже будет насыщенной. Наверное, мне снова придётся готовиться к работе с обеими машинами, так что сейчас просто очень напряжённый период, и я стараюсь собрать всё воедино. Но всё хорошо. Конечно, я хотел бы набрать очки и в Монце, но в целом, думаю, последние три уикенда получились для меня очень хорошими», — приводит слова Лоусона F1oversteer.

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