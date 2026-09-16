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GPblog назвал три варианта замены трасс при отмене ближневосточных этапов в сезоне-2027

GPblog назвал три варианта замены трасс при отмене ближневосточных этапов в сезоне-2027
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«Имола», «Барселона» и «Зандворт» могут стать резервными вариантами для Формулы-1 в случае отмены этапов на Ближнем Востоке в сезоне-2027. По информации издания GPblog, эти три автодрома рассматриваются в качестве возможной замены, если конфликт в регионе продолжится и в следующем году.

Напомним, трасса в Нидерландах окончательно покинула расписание чемпионата после решения промоутера не продлевать контракт. «Барселона» пропустит сезон-2027 перед ожидаемым возвращением в календарь в 2028 году. «Имола», в свою очередь, отдельно рассматривается как основной вариант для возможной замены финального этапа чемпионата в декабре.

По данным источника, все три трассы располагают необходимой инфраструктурой и могут быть задействованы в короткие сроки.

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