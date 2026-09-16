Гендиректор «Дукати» ответил на слухи о возможной покупке компании «Феррари»

Генеральный директор «Дукати» Клаудио Доменикали прокомментировал слухи о возможном приобретении компании «Феррари». По словам руководителя, концерн Volkswagen пока не принял окончательного решения относительно будущего «Дукати».

«Помимо того, что по этому вопросу пока не принято никакого решения, точно известно лишь одно: существует план, согласно которому концерн в рамках процесса сосредоточения на основном бизнесе может решить, что определённое количество компаний, приобретённых им за прошедшие годы, и не только «Дукати», могут привлечь нового акционера. В этом нет ничего особенно странного, поскольку это никак не связано с тем, хорошо или плохо работает компания.

Мы слышали довольно много немного безумных идей. «Феррари» — выдающийся бренд, возможно, самая престижная автомобильная марка в мире. Поэтому любое сотрудничество с ней, безусловно, было бы чрезвычайно интересным. Однако сейчас мне кажется, что такая возможность довольно далека от реальности… Бывают фантазии и похуже! Скажем так, я прочитал довольно много совершенно безумных вещей», — приводит слова Доменикали Mundo Deportivo.