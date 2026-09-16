«Посмотрим, на что я способен». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал участие в необычной картинговой гонке в Сильверстоуне, где ему предстоит сразиться со 100 соперниками. Нидерландец стартует с последней позиции и попытается пробиться через весь пелотон. Гонка пройдёт сегодня, 16 сентября, и будет транслироваться по всему миру в прямом эфире на Disney+.

«Я с четырёх до 15 лет занимался картингом, так что это отличная возможность вернуться к истокам и вспомнить, с чего вообще начался мой путь в автоспорте. Когда мы приедем на трассу, основное внимание будет сосредоточено на изучении самого трека и на том, чтобы привыкнуть к уровню сцепления с покрытием, который обеспечивает карт. Думаю, я довольно естественно вернусь в ритм, но хорошо знать, что у меня будет помощь в виде данных симуляций, которые нам удалось получить во время квалификационных сессий.

Я знаю, что некоторые участники будут очень быстрыми, и думаю, что все там будут настроены очень серьёзно, так что будет довольно интересно и очень напряжённо наблюдать за тем, как весь этот хаос будет разворачиваться у меня перед глазами. Пытаться гоняться со 100 людьми будет очень непросто, и потребуется терпение, чтобы как можно быстрее пробиться через пелотон. Я с нетерпением этого жду, и, конечно, такое мог придумать только «Ред Булл». Я не садился за руль карта уже несколько лет, так что будет весело вернуться и посмотреть, на что я способен, но обгонять придётся очень многих. Посмотрим!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.