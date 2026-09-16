Росберг встал на защиту Хаджара, который пропустил три Гран-при из-за травмы запястья

Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг выступил в защиту пилота «Ред Булл» Исака Хаджара, который пропустил три Гран-при из-за травмы запястья, вспомнив похожую травму гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла

«Гонять с травмой запястья действительно ужасно. Мы видели, как несколько лет назад Лэнс Стролл делал это, что само по себе невероятно. Из-за перегрузок и всего остального это чрезвычайно тяжело. Особенно важно то, о чём ты не всегда задумываешься: при торможении тебя тянет вперёд ремнями безопасности, и тебе приходится упираться в руль, потому что иначе тело просто полетит вперёд, а висеть на ремнях таким образом совсем не хочется. Поэтому приходится очень сильно упираться в руль, а если у тебя сломано запястье, сделать это невозможно — боль будет слишком сильной», — приводит слова Росберга RacingNews365.