«Когда ты аутсайдер, тебе немного легче». Тото Вольф — о Расселле

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда поддерживает мотивацию Джорджа Расселла после сильных выступлений его напарника Андреа Кими Антонелли.

— Как вы поддерживаете мотивацию Джорджа Расселла, которого в начале сезона почти все эксперты считали фаворитом чемпионата, на фоне превосходства Антонелли?

— Когда ты аутсайдер, тебе всегда немного легче. В Мадриде Джорджу не повезло с моментом появления виртуальной машины безопасности. Кроме того, сейчас он проходит через важный этап развития. Он воспринимает адаптацию к новой ситуации как вызов. Если ему это удастся, он тоже сможет побороться за чемпионский титул. Он тоже входит в число лучших, — приводит слова Вольфа немецкое издание oe24.