«Рой зомби». Симрейсер «Ред Булл» — о гонке Ферстаппена со 100 картингистами

26-летний британский киберспортсмен Себастьян Джоб, двукратный чемпион мира по iRacing и симрейсер «Ред Булл», высказался о гонке 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») против 100 картингистов в Сильверстоуне, которая состоится сегодня, 16 сентября, в 20:00 мск.

«Преимущество этих 100 — именно в их количестве. Это рой зомби. Это настоящая битва на истощение. Я уверен, что Макс будет терпелив, и думаю, что постепенно он будет выбивать их одного за другим.

Когда я участвовал в тестовой гонке [против 50 картингистов], оказалось, что одно из важнейших мест для выигрыша — это старт, с быстрым временем реакции. Кто-то может подумать, что Макс, учитывая, что гонка длинная [30 кругов], на старте будет не полностью сконцентрирован. Некоторые действительно такими и будут. Но я гарантирую, что он выбьет как минимум 5-10 человек перед первым поворотом, потому что он-то точно будет сосредоточен и готов», — приводит слова Джоба RacignNews365.

Макс стартует 101-м (последним). 100 соперников определяют свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделят на пять групп по 20 человек и дадут всего одну попытку. Как только Макс обгоняет соперника, тот немедленно выбывает из гонки и покидает трассу. Количество участников постепенно уменьшается.