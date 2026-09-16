«Ребята быстры». Юниор «Ред Булл» Цолов — о гонке Ферстаппена против 100 картингистов

19-летний болгарский гонщик, лидер Формулы-2 в сезоне-2026 Никола Цолов («Кампос»), являющийся юниором «Ред Булл», высказался о гонке 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») против 100 картингистов. Заезд на специально сделанном треке в Сильверстоуне начнётся сегодня, 16 сентября, в 20:00 мск. Гонка продлится 30 кругов.

Макс стартует 101-м (последним). 100 соперников определяют свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделят на пять групп по 20 человек и дадут всего одну попытку. Как только Макс обгоняет соперника, тот немедленно выбывает из гонки и покидает трассу. Количество участников постепенно уменьшается.

«Это мероприятие станет огромным, очень интересно будет смотреть. Для Макса это будет немного сложновато, потому что я видел, что некоторые из этих ребят довольно быстры. Мы ожидали, что они будут медленнее, так что ему точно будет тяжело», — приводит слова Цолова издание RacingNews365.