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13-летний двоюродный брат Леклера подписал контракт с крупным автоспортивным агентством

13-летний двоюродный брат Леклера подписал контракт с крупным автоспортивным агентством
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13-летний двоюродный брат Шарля Леклера («Феррари») Андреа Манни подписал контракт с международным агентством The Grid Agency, в списках которого уже значатся Исак Хаджар («Ред Булл») и Пьер Гасли («Альпин»), об этом сообщила пресс-служба агентства.

Манни занимается картингом с 2020 года и выступает на международной арене с 2022 года. Он гонялся как в OKJ, так и в OK, а среди его результатов — финиш в топ-10 в WSK Super Master Series.

Его послужной список на сегодняшний день: 18 трофеев, 15 подиумов, восемь поул-позиций и восемь побед в 79 гонках.

Следующая цель Манни, ради которой он подписал контракт с агентством — формульные болиды. Дополнительные детали его кампании 2027 года будут объявлены в ближайшие недели.

«Андреа сезон за сезоном показывал, что может на равных бороться с лучшими гонщиками своего поколения. Выделяется его стабильность и ясность, с которой он подходит к каждому шагу своего прогресса. Переход в формульные болиды — это требовательный переход, и мы здесь, чтобы строить его вместе с ним вдолгую», — сказал агент гонщиков в The Grid Agency Жереми Сатис.

«Мне ещё многому предстоит научиться. Но точно знаю, к чему я стремлюсь. Не просто хочу туда попасть, хочу заслужить это, гонка за гонкой», — прокомментировал контракт Манни.

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