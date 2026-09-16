Юниор «Феррари» Камара заменит Окона в «Хаасе» в 2027-м — GPblog

21-летний бразильский гонщик Формулы-2 и юниор «Феррари» Рафаэл Камара станет новым гонщиком команды Формулы-1 «Хаас», заменив французского пилота Эстебана Окона, об этом сообщили в GPblog.

«Стало известно из нескольких источников в паддоке Формулы-1, что теперь существует 90-процентная вероятность того, что бразилец заменит Окона в следующем сезоне. Однако сделка с юниором «Феррари» ещё не до конца согласована.

Это был секрет Полишинеля, что «Хаас» расстанется с Оконом после следующего сезона. У американской команды было три серьёзных кандидата на замену ветерану: резервист «Макларена» Леонардо Форнароли, резервист «Хааса» Рё Хиракава и гонщик Ф-2 Камара. Джек Дуэн также проходил просмотр в «Хаасе», но никогда по-настоящему не рассматривался.

Действующий чемпион Формулы-2 Форнароли был отсеян после теста в Портимане, хотя «Макларен» ещё официально не уведомили. Хиракава, бывший чемпион мира в WEC, был кандидатом мечты Toyota — технического партнёра команды.

Но американская команда выбирает не 32-летнего гонщика, а 21-летнего таланта Рафаэла Камару. Таким образом, «Хаас» надеется не только выбрать самого быстрого гонщика, но и выиграть в коммерческом плане. На своей родине в Бразилии юниор «Феррари» уже чрезвычайно популярен», — говорится в статье.