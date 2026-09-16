Колапинто рассказал, что отказывается от половой жизни во время уикендов Ф-1

23-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», рассказал об ограничениях, которые соблюдает во время уикендов «Королевских гонок».

«У спортсменов уровень тестостерона должен быть высоким, нельзя кончать. Не в гоночные уикенды, конечно, можно. Парень, который занимается моим спортивным развитием, Фернандо Беластегин, говорит, что перед гоночным уикендом или перед гонкой кончать запрещено, потому что это снижает тестостерон, и ты показываешь худший результат. Нужно беречь себя», — приводит слова Колапинто Tyc Sports.

На данный момент Франко занимает 12-е место в личном зачёте, набрав 27 очков.