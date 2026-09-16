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Видео: гонщица снесла финишную арку на легендарном Кубке Ниссена

Видео: гонщица снесла финишную арку на легендарном Кубке Ниссена
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В минувшие выходные в Сицилии, Италия, в районе города Кальтаниссетта состоялся 71-й розыгрыш исторической гонки по подъёму в холм Кубка Ниссена, во время которого одна из гонщиц снесла финишную арку в конце своего заезда.

22-летняя итальянская гонщица Кадиджа Муртаджи, управлявшая спорткаром Ferrari 296, занесла много скорости в финишный поворот, из-за чего её машину занесло и она снесла финишную арку. Сообщается, что сама гонщица не пострадала, однако обломками конструкции и машины травмировало троих человек, находившихся в зоне финиша (судей и зрителей).

С полным её заездом можно ознакомиться на YouTube-канале чемпионата Италии по гонкам по подъёму на холм.

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