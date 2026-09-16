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«Не имею понятия, что происходит». Ферстаппен отыграл 60+ позиций за один круг

«Не имею понятия, что происходит». Ферстаппен отыграл 60+ позиций за один круг
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») отыграл более 60 позиций за два поворота.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости Ферстаппен на 37-м месте, отыграв 64 позиции.

«Я вообще не имею понятия, что происходит», — сказал Макс по радио на первом круге.

UPD: первый круг Макс закончил 36-м.

Макс стартовал 101-м (последним). 100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгоняет соперника, тот немедленно выбывает из гонки и покидает трассу. Количество участников постепенно уменьшается.

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