Макс Ферстаппен за 14 кругов выиграл гонку против 100 картингистов, стартовав последним

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», одержал победу в картинговом заезде против 100 пилотов, стартовав 101-м, за 14 кругов из 30.

За восемь кругов Макс прорвался на пятое место.

«Это довольно весёлая гонка. Очень приятно, что здесь [на «Сильверстоуне»] появилась такая конфигурация трассы [для картинга]», — сказал Макс во время гонки, пока шёл на четвёртом месте.

На одном из кругов Макса не вошёл в поворот и проехал по барьеру, потеряв одну из деталей карта.

100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгонял соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Соперникам были доступны срезки, благодаря чему один из оппонентов в борьбе за третье место после обгона от Макса успел совершить разрешённую срезку и вернуться впереди Макса.