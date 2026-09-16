«Лучшая победа в жизни». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», после финиша в победной гонке в картинговом заезде против 100 пилотов, стартовав 101-м, за 14 кругов из 30, пошутил о значимости её в жизни.

— Макс, какое место в топе лучших побед займёт эта?

— Лучшая в жизни (смеётся), — сказал Ферстаппен по радио в эфире Disney+.

На одном из кругов Макса не вошёл в поворот и проехал по барьеру, потеряв одну из деталей карта.

100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгонял соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Соперникам были доступны срезки, благодаря чему один из оппонентов в борьбе за третье место после обгона от Макса успел совершить разрешённую срезку и вернуться впереди Макса.