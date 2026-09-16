«Моя первая победа в 2026-м». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», во время церемонии награждения высказался о победе в гонке против 100 картингистов.

«Это моя первая победа в 2026-м, первая победа. Так что я забираю этот трофей», — сказал Ферстаппен в эфире Disney+.

В официальных заездах это его первая победа. В нынешнем году Макс ни разу не выигрывал в гонках и спринтах Формулы-1. Во время гонки «24 часа Нюрбургринга» он вместе со своим экипажем шёл в лидерах, но ближе к концу заезда произошла поломка машины, им пришлось сойти.

100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгонял соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Соперникам были доступны срезки, благодаря чему один из оппонентов в борьбе за третье место после обгона от Макса успел совершить разрешённую срезку и вернуться впереди Макса.