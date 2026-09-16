15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Моя первая победа в 2026-м». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов

«Моя первая победа в 2026-м». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», во время церемонии награждения высказался о победе в гонке против 100 картингистов.

«Это моя первая победа в 2026-м, первая победа. Так что я забираю этот трофей», — сказал Ферстаппен в эфире Disney+.

В официальных заездах это его первая победа. В нынешнем году Макс ни разу не выигрывал в гонках и спринтах Формулы-1. Во время гонки «24 часа Нюрбургринга» он вместе со своим экипажем шёл в лидерах, но ближе к концу заезда произошла поломка машины, им пришлось сойти.

100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгонял соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Соперникам были доступны срезки, благодаря чему один из оппонентов в борьбе за третье место после обгона от Макса успел совершить разрешённую срезку и вернуться впереди Макса.

Материалы по теме
«Лучшая победа в жизни». Макс Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android