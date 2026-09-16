Эксперт Sky Sports объяснил, зачем Формула-1 добавила спринт в Монако

Автоспортивный эксперт Sky Sports Крейг Слейтер объяснил, почему руководство Формулы-1 решило добавить в календарь сезона-2027 спринт на Гран-при Монако.

«Традиционно спринты проводились на трассах, где легко обгонять. Очевидно, что в Монако это не так. Но большой бонус здесь в том, что у нас будет две накалённые квалификационные сессии. Именно в этом суть этой трассы, и гонщиков ждёт предельное испытание дважды за тот уикенд», — приводит слова Слейтера Sky Sports.

Расписание Гран-при Формулы-1 в сезоне-2027:

12-14 марта — Сахир, Бахрейн;

19-21 марта — Джидда, Саудовская Аравия;

2-4 апреля — Мельбурн, Австралия;

9-11 апреля — Сузука, Япония;

16-18 апреля — Шанхай, Китай;

30 апреля — 2 мая — Майами, США;

21-23 мая — Монреаль, Канада;

18-20 июня — Портиман, Португалия;

2-4 июля — Сильверстоун, Великобритания;

9-11 июля — Шпильберг, Австрия;

23-25 июля — Спа, Бельгия;

30 июля — 1 августа — Будапешт, Венгрия;

3-5 сентября — Монца, Италия;

10-12 сентября — Мадрид, Испания;

24-26 сентября — Баку, Азербайджан;

1-3 октября — Стамбул, Турция;

8-10 октября — Сингапур;

22-24 октября — Остин, США;

29-31 октября — Мехико, Мексика;

5-7 ноября — Интерлагос, Бразилия;

18-20 ноября — Лас-Вегас, США;

3-5 декабря — Лусаил, Катар;

10-12 декабря — Яс-Марина, Абу-Даби.