Ферстаппен заявил, чего ожидал от первого круга гонки против 100 картингистов

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», прокомментировал свою победу в гонке против 100 картингистов на модифицированной трассе в Сильверстоуне.

«Это было просто прекрасно, не так ли?.. Я действительно думал, что мой первый круг будет катастрофой, но мне немного помогли — люди слишком разволновались и разбились. Это немного помогло, но было очень весело», — сказал Ферстаппен после гонки в эфире Disney+.

100 соперников определяли свои позиции по результатам одного быстрого круга в квалификации, их разделили на пять групп по 20 человек и дали всего одну попытку. Как только Макс обгонял соперника, тот немедленно выбывал из гонки. Соперникам были доступны срезки, благодаря чему один из оппонентов в борьбе за третье место после обгона от Макса успел совершить разрешённую срезку и вернуться впереди Макса.