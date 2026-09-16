Эксперт высказался о спринтерском уикенде финального ГП Формулы-1 в 2027-м

Автоспортивный эксперт Джейк Никол прокомментировал увеличение спринтов Формулы-1 в сезоне-2027.

«Пожалуй, самой привлекающей внимание деталью в объявлении календаря стал тот факт, что впервые спринт будет проведён на Гран-при Монако. На первый взгляд, это кажется странным решением, учитывая нехватку обгонов в княжестве на протяжении многих лет и призывы встряхнуть формат, включая обречённое правило обязательныхдвух пит-стопов для гонки 2025 года.

Квалификация часто считается кульминацией уикенда в Монако, и поэтому Ф-1 удвоит это действо, являющееся одним из великих зрелищ автоспорта. Это означает, что практика будет сокращена с трёх часов до всего одного перед спринтерской квалификацией, что, возможно, добавит дополнительный риск в уикенд.

Включая Монако, в календаре 2027 года будет в общей сложности 10 спринтов — рост на четыре по сравнению с 2026 годом, в котором их было шесть. Это рост на семь по сравнению с первым сезоном формата в 2021 году, который предлагает в общей сложности 80 очков чемпионата — больше, чем за три Гран-при. Шесть из 10 пройдут в первой половине сезона до летнего перерыва: в Бахрейне, Австралии, Японии, Канаде, Монако и Великобритании.

Оставшиеся четыре состоятся в Италии, Бразилии, Катаре и Абу-Даби. Это означает, что впервые финал сезона будет спринтерским уикендом, причём три из последних четырёх этапов будут использовать этот формат в то время, когда будут решаться чемпионские титулы. Ф-1 дала понять, что телеаудитория и взаимодействие со спринтами неуклонно растут, так что формат прочно закрепился и в будущем может ещё расшириться», — написал Никол в колонке для RacingNews365.