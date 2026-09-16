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«Чеко, нужно попридержать ожидания». Руководитель «Кадиллака» — о диалоге с Пересом

«Чеко, нужно попридержать ожидания». Руководитель «Кадиллака» — о диалоге с Пересом
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Руководитель команды Формуы-1 «Кадиллака» Марцин Будковски рассказал о своём диалоге с 36-летним мексиканским гонщиком Серхио Пересом после своего назначения на должность в августе.

«Ещё до того, как я начал, после объявления о моём назначении, быстро поговорил с обоими гонщиками. И Серхио спросил меня: «Что ты собираешься сделать для Зандворта?», который был через неделю после того, как я приступил. И я сказал: «Ну, Чеко, думаю, мне нужно немного попридержать ожидания», — приводит слова Будковского издание RacignNews365.

«Кадиллак» дебютировал в Формуле-1 в 2026 году под руководством Грэма Лоудона, которого уволили летом.

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