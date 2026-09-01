Эксперт назвал плюс для Ферстаппена, Алонсо и Норриса в календаре Ф-1 сезона-2027

Автоспортивный эксперт Джейк Никол назвал преимущество для гонщиков Формулы-1 в опубликованном календаре сезона-2027.

«Никаких пересечений с «24 часа Ле-Мана» или «Инди-500». В 2026 году старт Гран-при Канады напрямую совпал с захватывающим фотофинишем «Инди-500», а Гран-при Барселоны-Каталуньи пересекался с окончанием «24 часа Ле-Мана».

К счастью, в 2027 году ни одна из этих гонок не пересекается с этапом Формулы-1. Гран-при Канады пройдёт 23 мая, до Индианаполиса 30 мая. Монако следует 6 июня, до Ле-Мана 13 июня. Это означает, что такие гонщики, как Ландо Норрис, недавно тестировавший гиперкар «Макларена», Макс Ферстаппен и двукратный победитель «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо, гипотетически могли бы принять участие в круглосуточном французском испытании на выносливость», — написал Никол в колонке для RacingNews365.