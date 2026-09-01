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Руководитель «Кадиллака» рассказал об обновлениях машины 2026 года

Руководитель «Кадиллака» рассказал об обновлениях машины 2026 года
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Руководитель команды Формуы-1 «Кадиллака» Марцин Будковски высказался о развитии болида 2026 года.

«Достигли ли мы лимита разработки обновлений? Нет. Думаю, это нужно рассматривать в перспективе ожиданий гонщиков и реальности сезонности Формулы-1. Реальность такова, что мы находимся в фазе сезона, когда все уже работают над машиной следующего года. Мы переключили ресурсы в основном на следующий год. Так что наш конвейер разработок медленно иссякает.

Много наших ресурсов, к сожалению, также было занято исправлением проблем с надёжностью, а не работой над элементами производительности. Так что естественно, что развитие доходит до лимитов этой фазы сезона. Но я думаю, с нашей стороны у нас есть большой потенциал за счёт исправления надёжности, операционной стороны, качества машины. Есть производительность, которую мы ещё можем извлечь в этом году. Но всё-таки наш фокус должен быть на машине следующего года, думаю, вам это скажут все по всему пит-лейну», — приводит слова Будковского RacingNews365.

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