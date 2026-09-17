Ферстаппен — о гонке против 100 картингистов: когда вышел на старт, немного заволновался

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился эмоциями от участия в самой массовой гонке на картах в истории от Red Bull «Макс против 100», которая прошла на трассе «Сильверстоун». Пилот стартовал 101-м и обогнал всех 100 соперников за 35 минут, завершив задачу на 14-м круге из 30.

«Когда я вышел на стартовую решётку и увидел, откуда мне предстоит начинать, с 100 картами впереди, я немного заволновался. После первого круга со всей этой суматохой я подумал: «Ладно, мы держим ситуацию под контролем!» Дальше стало по-настоящему весело: когда я вошёл в ритм, начал обгонять их одного за другим и увидел, что разрыв сокращается, это было очень захватывающе.

Было здорово снова оказаться в карте и вернуться к основам, это напомнило мне гонки прежних времён. Трасса действительно красивая и хорошо спроектированная, и приятным штрихом было то, что все данные передавались по радио. День выдался отличным, и здорово было победить!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

В гонке приняли участие спортсмены «Ред Булл», игроки, контентмейкеры, стримеры, журналисты и болельщики из 40 стран. По правилам пилот выбывал в тот момент, когда задняя часть его карта поравнялась с передней частью карта соперника. Через две минуты после старта Ферстаппен шёл 37-м, а 63 гонщика уже сошли, не завершив круг.