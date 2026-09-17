Вольф: Антонелли заставляет меня седеть, но, возможно, это и делает его настолько быстрым

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что агрессивный стиль пилота команды Андреа Кими Антонелли заставляет его нервничать. Итальянец лидирует в чемпионате с отрывом в 81 очко и может стать самым молодым чемпионом мира в истории, побив рекорд Себастьяна Феттеля 2010 года более чем на три года.

«Я обсуждал это с его отцом, и это просто Кими. Нам пришлось буквально вбивать ему в голову, что нельзя пересекать белые линии. Даже после первой тренировки в Монце в 2024 году, когда он пересёк белую линию и разбил машину. Я сказал ему: «Ты что, не видишь, что происходит за пределами машины? Тебе нужно, чтобы тебе показали большие экраны с ограничениями трассы?»

Мы посмеялись над этим, а на Гран-при Испании, за шесть кругов до финиша или около того, он говорит: «Проверьте машину, я задел стену». Он заставляет меня седеть, но, возможно, он просто такой. И, возможно, именно это и делает его настолько быстрым.

Очевидно, он об этом не думает. Этот парень умеет разделять вещи: вне машины он остаётся молодым парнем, а садясь за руль, превращается в зрелого гонщика. Поэтому Кими и говорит себе: «Я не думаю о чемпионате». И он действительно не думает о чемпионате. Всегда могут произойти какие-то совершенно неожиданные события, и в конце ты можешь потерять то, что даже не считал возможным потерять», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.