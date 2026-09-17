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Гоночный директор «Макс vs 100» рассказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов

Гоночный директор «Макс vs 100» рассказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов
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Проектировщик трассы и гоночный директор «Макс vs 100» Давид Террьен высказался о выступлении четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена, который стартовал 101-м и обогнал всех 100 соперников за 35 минут в самой массовой гонке на картах в истории.

«Никому ещё не доводилось пробираться через трафик в такой большой группе. Никогда прежде в картинговой гонке не участвовало столько картов. Поэтому даже Макс непосредственно перед стартом задавался вопросом, как ему удастся пройти через весь этот трафик.

Если посмотреть повтор старта, видно, что он выбирал правильные места. Каждый раз, когда появлялся просвет, он сразу им пользовался. Когда на одной стороне трассы происходила авария, Макс оказывался на другой.

Мы дали гонщикам больше быстрых кругов, чтобы они дольше могли бороться и оставаться в гонке. Но Макс был просто намного быстрее. Думаю, именно это отличает его от остальных — его старты и скорость реакции. Даже несмотря на то, что это была развлекательная гонка, он продемонстрировал свои навыки во всех аспектах.

Я разговаривал с гоночным инженером Макса, и мы вместе пересматривали старт. Макс замечает то, чего не видим мы. Он видит просвет, который вот-вот появится, ещё до того, как он действительно открывается. Думаю, это и есть гоночное чутьё — способность, которой обладает Макс и которой нет у большинства других пилотов», — приводит слова Террьена пресс-служба «Ред Булл».

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