Юки Цунода: Хельмут Марко был весьма разочарован моим уходом из Формулы-1

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода, который последние три уикенда замещает Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз», рассказал, что экс-советник старшей команды Хельмут Марко был разочарован его уходом из Формулы-1 по окончании сезона-2025. Японец потерял место основного пилота, а его место в «Ред Булл» занял француз Исак Хаджар.

«Я до сих пор помню тот момент. Мне лично об этом сообщил Хельмут. Именно Хельмут привёл меня в Формулу-1 и ещё раньше — в молодёжную программу «Ред Булл». Мы вместе с тех пор, как мне было 17 лет.

Я помню, что он тоже был весьма разочарован. Когда мне сообщили об этом, я не почувствовал сильного разочарования или какого-то опустошения. Конечно, мне было неприятно и довольно грустно от того, что в следующем году я не буду выступать, но это не стало для меня неожиданностью. Не знаю почему, но в каком-то смысле…

В 2025 году я очень много боролся и отдал этому больше сил, чем когда-либо. Даже сейчас, оглядываясь назад, я не испытываю особого сожаления. Я отдал всё, что мог. Конечно, мне не понравилось то, что я услышал в Катаре. Но, честно говоря, я отдал всё, и если таков итог, значит, мне нужно его принять», — сказал Цунода в подкасте Beyond The Grid.