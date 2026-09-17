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Сьюзи Вольф: если девушка быстра и талантлива, она может выступать на уровне Ф-1

Сьюзи Вольф: если девушка быстра и талантлива, она может выступать на уровне Ф-1
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Управляющий директор F1 Academy Сьюзи Вольф ответила на вопрос, что она сказала бы тем, кто утверждает, что женщины и мужчины не могут вместе выходить на трассу.

«Я пилотировала машину Формулы-1, и Дориан Пен только что сделала это. Я твёрдо верю, что это возможно. Думаю, любому пилоту трудно попасть в Формулу-1, независимо от пола. Есть очень много пилотов-мужчин, которые заслуживали бы быть на этой решётке, но никогда не получат такой возможности. Я абсолютно убеждена, что, если девушка достаточно быстра и у неё достаточно таланта, она могла бы соревноваться на этом уровне», — приводит слова Вольф издание FormulaPassion.

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