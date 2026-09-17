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Лидер «Супербайка» Николо Булега попал в серьёзную аварию на тестах MotoGP в Муджелло

Лидер «Супербайка» Николо Булега попал в серьёзную аварию на тестах MotoGP в Муджелло
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Лидер чемпионата мира по Супербайку Николо Булега попал в серьёзную аварию на тестах мотоцикла «Дукати» с двигателем 850 куб. см в Муджелло, но смог избежать серьёзных травм. Об этом сообщает издание GPOne.

Итальянец является ключевым пилотом в разработке мотоцикла «Дукати» для сезона-2027, так как в следующем году он дебютирует на постоянной основе в MotoGP в составе команды «ВР46». Сообщается, что Николо попал в жёсткий хайсайд в районе поворота «Арраббиата 2» на трассе «Муджелло». Авария произошла около полудня в среду, и Булегу доставили в близлежащую больницу для обследования. Обследование не выявило переломов, и теперь гонщик выписан и направляется домой на восстановление.

Ожидалось, что Булега выйдет на трассу в понедельник после Гран-при Австрии на втором внутрисезонном тесте шин «Пирелли» на мотоциклах с двигателем 850 куб. см. Однако теперь это представляется маловероятным после аварии в Муджелло, тем более что на следующих выходных предстоит этап чемпионата мира по Супербайку (WorldSBK) в Кремоне.

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