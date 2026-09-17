Источник: в Маранелло руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра называют Наполеоном

Авторитетный итальянский журналист Формулы-1 Джорджо Терруцци в подкасте Terruzzi Racconta заявил, что руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра в Маранелло называют Наполеоном, а сотрудники команды воспринимают его стиль руководства как высокомерный и пренебрежительный.

По словам Терруцци, отношений между Вассёром и генеральным директором «Феррари» Бенедетто Виньей сейчас «практически не существует». Винья, возглавивший компанию в 2021 году, курирует общее корпоративное направление, поэтому любые значимые стратегические решения в команде Формулы-1 обычно требуют согласования между ними.

Терруцци также утверждает, что у «Феррари» нет жизнеспособной альтернативы Вассёру. По данным Virgilio Sport, руководитель программы WEC Антонелло Колетта не хочет занимать должность руководителя команды Формулы-1, а Андреа Стелла из «Макларена» просто недоступен. Отсутствие запасного варианта ставит Вассёра в необычное положение: он, по слухам, находится под растущим давлением изнутри команды, но очевидного преемника нет.